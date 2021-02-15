С 4 июля ограничат движение по Колтушскому путепроводу

Ремонтные работы будут проходить с 4 по 18 июля.

В понедельник, 4 июля, движение по Колтушскому путепроводу шоссе ограничат. Об этом в пятницу, 1 июля, рассказали в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения движения связаны с ремонтными работами на мосту, которые пройдут с 4 по 18 июля. Ими займётся СПб ГБУ "Мостотрест". Он должен будет обеспечить безопасный проход пешеходов во время работы. Все ограничения движения транспорта можно посмотреть карте на сайте ГАТИ.

Ранее мы сообщали, что в день Достоевского на нескольких центральных улицах Петербурга ограничат движение. Праздник пройдёт 2 июля.

Фото: Piter.tv

