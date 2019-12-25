Американский эксперт считает, что Вашингтону следует усилиться тяжелыми бомбардировщиками.

Российские С-400 и Тор-М2 закроют бомбардировщикам США дорогу в Калининград. Об этом заявил аналитик из Центра военной и политической власти Шейн Прейзуотер для издания Defence One. Специалист считает, что ВВС США следует получить как можно больше стратегических самолетов для возможной будущей войны с участием России и Китая.

Несмотря на то, что у США есть базы и союзники в балтийском регионе, для разгрома интегрированной системы ПВО Калининграда, потребуется значительное участие бомбардировщиков Шейн Прейзуотер, военный аналитик

Эксперт заявил, что одним из решающих факторов в противостоянии станет применение тяжелых стратегических бомбардировщиков, таких как B-1 Lancer и B-52 Stratofortress. Данные самолеты могут нести на себе больше оружия, чем малозаметные B-2 Spirit и B-21 Raider.

Smartavia запустила регулярные авиарейсы из Петербурга в Калининград.