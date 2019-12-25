Рейсы запланированы только в рамках летнего расписания, которое будет действовать до 23 октября 2020 года.

В среду, 19 августа, стало известно о том, что Smartavia запустила регулярные авиарейсы из Петербурга в Калининград. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Храброво.

Известно, что между городами будут курсировать воздушные суда Boeing 737-500 и Boeing 737-800 в компоновке 135 и 189 пассажирских кресел соответственно.

Отмечается, что рейсы запланированы исключительно в рамках летнего расписания.

Ранее мы сообщали о том, что в среду в Пулково отменили 16 рейсов.

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