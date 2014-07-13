С 3 января в Петербурге перекроют дороги в двух районах города

Движение ограничат на Васильевском острове и на Петергофском шоссе.

С 3 января в Василеостровском и Красносельском районах Санкт-Петербурга вводятся временные ограничения дорожного движения в связи с проведением строительных и реконструкционных работ. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

В Василеостровском районе ограничения связаны с прокладкой инженерных сетей. Работы ведутся с 6 декабря 2025 года и продлятся до 6 февраля 2026 года. В период с 3 по 23 января 2026 года будет ограничено движение транспорта по площади Трезини, а также по набережной Лейтенанта Шмидта на участке от Благовещенского моста до 10-й и 11-й линий Васильевского острова.

В Красносельском районе ограничения вводятся из-за реконструкции водопровода. С 3 по 8 января 2026 года движение транспорта будет ограничено по боковому проезду Петергофского шоссе в районе пересечения с улицей Доблести. Кроме того, на этом участке будет полностью закрыт боковой проезд Петергофского шоссе в направлении от улицы Доблести.

