На севере КАД снова открыты четыре полосы движения

Движение будет разрешено по внутреннему и внешнему кольцу по двум полосам с каждой стороны. Ограничение скорости – 50 км/час.

Четыре полосы движения на Северном КАД снова стали доступными для автомобилистов. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Со среды, 31 октября, движение по внутреннему кольцу КАД на участке от съезда к ТК "Китай-город" до съезда на ЗСД снова открыто. Движение будет разрешено по внутреннему и внешнему кольцу по двум полосам с каждой стороны. Ограничение скорости – 50 км/час.

С июля 2018 года на данном участке проводился ремонт и поэтому проезд осуществлялся только по одной полосе в каждом направлении.

Ранее на Piter.TV: Водителя, причастного к смерти 8 человек в ДТП на ЗСД, арестовали до конца года.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"