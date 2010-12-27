В ГАТИ рассказали о новых ограничениях с 31 марта

Несколько улиц перекроют в городе почти на месяц.

С 31 марта в Санкт-Петербурге вступят в силу новые ограничения движения, сообщает государственная административно-техническая автоинспекция.

В связи с размещением фасадных лесов с 31 марта по 25 апреля для проезда будет закрыт Калининский переулок от улицы Бронницкой до Батайского переулка. На такой же срок перекроют Дойников переулок от Балтийского переулка до улицы Батайский переулок от Клинского проспекта до Дойникова переулка.

Также временно закроют проезд по Кожевенной линии от Большого проспекта В.О д. 39 по Кожевенной линии с 31 марта по 14 апреля.

На месяц, с 31 марта по 30 апреля закроется участок дороги на улице Сергея Марго от Удельного до Костромского проспекта.

Ранее Piter.tv сообщал, что с 28 марта в Петербурге ограничат движение транспорта по улице Марата.