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С 28 марта в Петербурге ограничат движение транспорта по улице Марата
Сегодня, 9:59
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alexandra08
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С 28 марта в Петербурге ограничат движение транспорта по улице Марата

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С 1 по 13 апреля перекроют движение по Дворцовому мосту.

С 28 марта по 4 мая ограничат движение машин по улице Марата  - от Багартионовского сквера до Звенигородской улицы. Об этом петербуржцам напоминают в Государственной административно-технической инспекции.

В Петербурге начался ремонт дорог.  Помимо улицы Марата, с 1 по 13 апреля перекроют движение по Дворцовому мосту. Ранее в ГАТИ рассказали, что с 30 марта по 2 апреля водителям ограничат проезд по улице Красного Текстильщика -  на промежутке  от улицы Моисеенко до Тульской улицы. На целый месяц, с 1 по 30 апреля, закроют движение по Пинскому переулку. Водители не проедут по дороге от улицы Чапаева до Петроградской набережной.

Теги: гати петербурга , ремонт , транспорт , улица марата
Категории: Новости СПб

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