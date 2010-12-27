С 28 марта в Петербурге ограничат движение транспорта по улице Марата

С 1 по 13 апреля перекроют движение по Дворцовому мосту.

С 28 марта по 4 мая ограничат движение машин по улице Марата - от Багартионовского сквера до Звенигородской улицы. Об этом петербуржцам напоминают в Государственной административно-технической инспекции.

В Петербурге начался ремонт дорог. Помимо улицы Марата, с 1 по 13 апреля перекроют движение по Дворцовому мосту. Ранее в ГАТИ рассказали, что с 30 марта по 2 апреля водителям ограничат проезд по улице Красного Текстильщика - на промежутке от улицы Моисеенко до Тульской улицы. На целый месяц, с 1 по 30 апреля, закроют движение по Пинскому переулку. Водители не проедут по дороге от улицы Чапаева до Петроградской набережной.