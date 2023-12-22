С 30 марта Ленинградский зоопарк перейдет на новый режим работы

Детская контактная площадка с козами будет ежедневно открыта с 10:00 до 17:45.

С 30 марта Ленинградский зоопарк будет работать дольше. Теперь изучать животных можно с 10:00 до 21:00. Об этом сообщили в пресс-службе зверинца.

С 30 марта Ленинградский зоопарк будет работать с 10:00 до 21:00. Напоминаем, что кассы и вход закрываются на час раньше – в 20:00. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Круг катания будет открыт с 11:00 до 19:00, с перерывом на час в период с 14:00 до 15:00. В плохую погоду покататься на лошадях не получится.

Детская контактная площадка с козами будет ежедневно открыта с 10:00 до 17:45. Но в непогоду павильон тоже будет закрыт.

Ранее мы писали, что в Московском зоопарке появились на свет ужата.

Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк