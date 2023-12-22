В Московском зоопарке появились на свет ужата

Зоологи показали на видеозаписи новых питомцев.

Ужата родились на территории павильона "Змеиное сафари" в Московском зоопарке. Соответствующей информацией с подписчиками поделились сотрудники столичного зоосада в Telegram-канале. Специалисты отметили, что ежегодно группа ужей делает кладку. После этого местные зоологи переносят ее на влажный субстрат в прозрачный инкубационный контейнер. Далее он остается на экспозиции, чтобы посетители могли увидеть этот процесс своими глазами.

Спустя 55-60 дней детеныши с помощью яйцевого зуба разрезают оболочку яйца изнутри и самостоятельно покидают яйца. Ужата содержатся совместно до первой линьки. Малыши сразу похожи на взрослых, они черные с яркими желтыми пятнами за глазами. сообщение зоопарка

После того, как маленькие ужи выходят из своих яиц, то способны около двух недель обходиться без еды. Это связано с тем, что они все еще рассасывают остатки желточного мешка. Потом ужата готовы употреблять мелких лягушек и рыб.

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Фото и видео: Telegram / Московский зоопарк