Панда Катюша получила в подарок куклу из бамбука

Свою игрушку панда взяла после одобрения от мамы.

Панда Катюша из Московского зоопарка получила в подарок куклу из бамбука. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Отмечается, что 16 марта панда Катюша и ее мама Диндин получили подарки в честь Международного дня панд. Им были вручены бамбуковые куклы в форме панды. Свою игрушку Катюша взяла после одобрения от мамы. Также в пресс-службе зоопарка сообщили, что все подарки были полностью выполнены из элементов рациона, к которым относятся бамбук, яблоки и морковь.

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Видео: Московский зоопарк