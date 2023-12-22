  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:46
116
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Панда Катюша получила в подарок куклу из бамбука

0 0

Свою игрушку панда взяла после одобрения от мамы.

Панда Катюша из Московского зоопарка получила в подарок куклу из бамбука. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Отмечается, что 16 марта панда Катюша и ее мама Диндин получили подарки в честь Международного дня панд. Им были вручены бамбуковые куклы в форме панды. Свою игрушку Катюша взяла после одобрения от мамы. Также в пресс-службе зоопарка сообщили, что все подарки были полностью выполнены из элементов рациона, к которым относятся бамбук, яблоки и морковь.

Ранее мы сообщали, что петербуржцам показали самку андского кондора Еву из Ленинградского зоопарка.

Видео: Московский зоопарк

Теги: кукла, московский зоопарк, панда
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии