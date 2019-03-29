С 30 июня ограничивается движение транспорта по Уральской

С 1 июля ограничивается движение транспорта по Биржевому переулку.

В Василеостровском районе продолжаются работы по прокладке теплосети. В связи с этим с 30 июня до 10 августа будет ограничен проезд по Уральской улице. Речь идет об участке от переулка Декабристов до Железноводской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

С 1 июля по 28 августа в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия тротуаров ограничивается движение транспорта по Биржевому переулку. Работы пройдут на участке от Биржевой линии до Волховского переулка, включая перекресток с Волховским переулком.

С 30 июня на два года ограничат движение по набережной реки Фонтанки. Там будут проходить работы по размещению временных ограждений. Ограничения снимут только 28 мая 2026 года.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что на Тифлисской улице с 28 июня ограничат движение.

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