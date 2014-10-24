С 30 июня на два года ограничат движение по набережной реки Фонтанки

Речь идет об участке от Английского проспекта до Климова переулка.

В Адмиралтейском районе продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим с 30 июня до 30 июля будет ограничено движение транспорта по набережной реки Мойки от набережной Крюкова канала до улицы Писарева. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Кроме того, на два года ограничат движение по набережной реки Фонтанки от Английского проспекта до Климова переулка. Там будут проходить работы по размещению временных ограждений. Ограничения введут 30 июня 2024 года, а снимут только 28 мая 2026 года.

Также с 1 по 9 июля в связи с реконструкцией кабельной сети ограничивается движение транспорта по проспекту Римского-Корсакова от Большой Подьяческой улицы до Вознесенского проспекта.

Добавим, что это еще не все ограничения. С 1 по 15 июля в связи с производством работ по размещению временных ограждений ограничивается движение транспорта по переулку Матвеева от набережной реки Мойки до улицы Декабристов.

Ранее мы писали, что на Тифлисской улице с 28 июня ограничат движение.

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