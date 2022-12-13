С 2 мая на дамбе в Петербурге ограничат проезд на две недели

Работы будут проводиться до 19 мая.

На петербургской дамбе со 2 мая ограничат проезд. Периодически движение будут полностью останавливать, чтобы ввести специальное оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции Комплекса защитных сооружений города.

Ограничения связаны с ремонтом на дороге. Работы будут проводиться с 2 по 5 мая, с 10 по 12 мая и с 15 по 19 мая.

Проезд по дамбе будут блокировать на 7-10 минут для ввода спецтехники. Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута. Автомобилистов призвали быть внимательными.



Ранее на Piter.tv: вход на станцию метро "Василеостровская" будет закрыт по утрам со 2 мая.

Фото: пресс-служба Смольного