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С 2 августа ограничивается движение транспорта по улице Коммуны
Сегодня, 15:14
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С 2 августа ограничивается движение транспорта по улице Коммуны

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Водителей попросили соблюдать скоростной режим.

В Красногвардейском районе производятся работы по размещению временного ограждения. В связи с этим с 2 августа по 15 октября ограничивается движение по улице Коммуны на пересечении с Отечественной улицей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Напомним, что 3 на 4 августа закрывается движение транспорта по Замшиной улице. Речь идет об участке от Бестужевской улицы до проспекта Мечникова. Кроме того, с 3 по 4 августа ограничат движение транспорта по Замшиной улице от Бестужевской улицы до проспекта Маршала Блюхера. В эти же дни будет перекрыт проезд по Замшиной улице в направлении от проспекта Маршала Блюхера к Бестужевской улице.

Фото: Pxhere

Теги: гати, ограничивается движение транспорта, транспорт, улица коммуны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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