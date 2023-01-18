С 2 августа ограничивается движение транспорта по улице Коммуны

Водителей попросили соблюдать скоростной режим.

В Красногвардейском районе производятся работы по размещению временного ограждения. В связи с этим с 2 августа по 15 октября ограничивается движение по улице Коммуны на пересечении с Отечественной улицей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Напомним, что 3 на 4 августа закрывается движение транспорта по Замшиной улице. Речь идет об участке от Бестужевской улицы до проспекта Мечникова. Кроме того, с 3 по 4 августа ограничат движение транспорта по Замшиной улице от Бестужевской улицы до проспекта Маршала Блюхера. В эти же дни будет перекрыт проезд по Замшиной улице в направлении от проспекта Маршала Блюхера к Бестужевской улице.

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