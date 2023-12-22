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С 28 марта ограничат проезд нечетной стороне набережной реки Пряжки
Сегодня, 11:17
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С 28 марта ограничат проезд нечетной стороне набережной реки Пряжки

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Речь идет об участке от улицы Александра Блока до набережной реки Мойки.

В Адмиралтейском районе перекроют проезд по нечетной стороне набережной реки Пряжки. Ограничения введут на участке от улицы Александра Блока до набережной реки Мойки. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ сегодня, 26 марта. 

Водителям придется искать варианты объезда данного участка с 28 марта по 21 апреля. В этот период здесь будут проводиться работы по реконструкции инженерных сетей.

Объезд: Английский проспект, набережная реки Мойки, улица Александра Блока, Матисов переулок, Перевозная улица.

Пресс-служба ГАТИ

Водителям порекомендовали планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

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Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, набережная реки пряжки, перекроют проезд, улица александра блока
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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