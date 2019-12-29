А Южную Корею коснутся ограничения полетов.

С 28 февраля из-за коронавируса вводится запрет на выдачу виз гражданам Ирана. Исключением станут деловые и гуманитарные визиты. Об этом заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Также с 1 марта остановлено авиасообщение с Южной Кореей. Полеты по данному маршруту будут разрешены только компаниям "Аэрофлот" и "Аврора".

Напомним, что в последние дни в Иране и ЮК наблюдается ухудшение эпидемиологической обстановки. Там растет количество заразившихся новой инфекцией из Китая.

Ранее зампостпреда России в ООН прокомментировал ситуацию с невыдачей виз США.

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