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С 28 февраля из-за коронавируса вводится запрет на выдачу виз гражданам Ирана
Сегодня, 16:36
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lesjasap

С 28 февраля из-за коронавируса вводится запрет на выдачу виз гражданам Ирана

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А Южную Корею коснутся ограничения полетов.

С 28 февраля из-за коронавируса вводится запрет на выдачу виз гражданам Ирана. Исключением станут деловые и гуманитарные визиты. Об этом заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Также с 1 марта остановлено авиасообщение с Южной Кореей. Полеты по данному маршруту будут разрешены только компаниям "Аэрофлот" и "Аврора".

Напомним, что в последние дни в Иране и ЮК наблюдается ухудшение эпидемиологической обстановки. Там растет количество заразившихся новой инфекцией из Китая.

Ранее зампостпреда России в ООН прокомментировал ситуацию с невыдачей виз США.

Видео: YouTube/
 

Теги: иран, коронавирус, татьяна голикова
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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