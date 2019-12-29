Зампостпреда России в ООН прокомментировал ситуацию с невыдачей виз США

Считает, что пора идти в арбитраж

На заседании комитета ООН по сношениям со страной пребывания российская сторона в очередной раз заявила о том, что Вашингтон не выдаёт визы дипломатам других стран.

Россия призывает ООН решить эту проблему. В частности, при помощи арбитража.

- РФ и ряд других стран-членов ООН потребовали не просто передать в арбитраж вопрос о невыдаче американских виз иностранным дипломатам, но и запустить его работу для разрешения сложившейся ситуации, - заявил представитель России.

Позицию России поддержали Китай, Иран, Куба, Сирия, Беларусь и Никарагуа.

Теперь в ООН ожидают решения генсека - Антонио Гутерреша, который может запустить процедуру арбитража.