С 27 июня закрывается консульство Греции в Петербурге

Консульство Греции с 27 июня закрывается в Петербурге. Визовый центр Греции приостанавливает прием документов на визы для россиян, передает "Ассоциация туроператоров".
При этом на сайте визового центра нет никакой информации о приостановке приема документов. Как сообщает "Ассоциация туроператоров", с 27 июня на неопределенный срок по техническим причинам закрываются консульства Греции в Москве, Петербурге и Новороссийске.
Сроки приостановки не уточняются. Если причины действительно технические, то не исключено, что вопрос будет решен в ближайшее время. По данным одного из туроператоров, в консульстве подтвердили, что процесс приема документов на визы возобновится
— пишет "Ассоциация туроператоров"
Ранее в российский МИД вызвали временного поверенного Нидерландов. Ему заявили протест из-за незаконной коммерческой деятельности на территории генерального консульства в Петербурге.
Фото: pixabay
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