С 26 по 28 января проезд для ветеранов и инвалидов ВОв будет бесплатным

Для бесплатного проезда понадобится только удостоверение.

С 26 по 28 января проезд в городском транспорте будет бесплатным для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского комитета по транспорту.

Такая акция распространится также на бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других фашистских мест принудительного содержания. Бесплатно проехать на социальных маршрутах наземного транспорта и в метро можно будет, предъявив удостоверение для упомянутых категорий граждан. При этом не имеет значения место жительство и гражданство ветерана.

План мероприятий, посвященный 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Фото: Piter.TV