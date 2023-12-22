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С 26 марта перекроют проезд по участку от Лиговского проспекта до Воздухоплавательной улицы
Сегодня, 10:58
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С 26 марта перекроют проезд по участку от Лиговского проспекта до Воздухоплавательной улицы

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Движение транспорта будет заблокировано в связи с производством работ по строительству газопровода.

С 26 марта закрывается движение транспорта по проезду без названия от Лиговского проспекта до Воздухоплавательной улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Проезд по этому участку ограничат до 31 октября. Движение транспорта будет заблокировано в связи с производством работ по строительству газопровода.

Объезд: первый проезд без названия от Лиговского проспекта к Воздухоплавательной улице.

Пресс-служба ГАТИ

Водителей попросили быть осторожными на дорогах и  обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Ранее мы писали, что почти на два года ограничат движение по Славянской улице в Рыбацком.

Фото: пресс-служба ГАТИ, Piter.tv

Теги: воздухоплавательная улица, лиговский проспект, перекроют проезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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