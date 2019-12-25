С 26 февраля проезд по Киевской и Черниговской улицам затруднится

На участке стартуют работы по прокладке инженерных сетей.

В Петербурге с 25 февраля вступят в силу несколько новых дорожных ограничений. О них накануне предупредила ГАТИ.

Так, с 25 февраля по 12 марта затруднится проезд по улице Свободы от улицы Девятого Мая до проспекта Ленина в Красном Селе. Здесь будут прокладывать водопровод.

Днем позже, 26 февраля, стартуют работы по прокладке инженерных сетей на Киевской и Черниговской улицах. До 30 мая на них будут поэтапно ограничивать движение. С завтрашнего дня и до 2 апреля затруднится проезд по Киевской улице от Заозерной улицы до Черниговской.

С 27 по 28 февраля прокладка газопровода полностью перекроет движение по улице Академика Павлова у Каменноостровского проспекта и ограничит проезд по Каменноостровскому проспекту у улицы Академика Павлова. Также с 1 по 23 марта будет труднее проехать по Каменноостровскому проспекту от улицы Академика Павлова до улицы Графтио. Объехать зону работ можно будет по Песочной набережной, Вяземскому переулку, улице Профессора Попова, улице Академика Павлова.

Ранее мы писали, что в Петербурге может заработать смс-рассылка оповещений об уборке снега для автомобилистов.

Фото: Piter.TV