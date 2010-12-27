С 26 августа в Красногвардейском районе откроется новый автобусный маршрут

Он свяжет жилые кварталы "Цветной город" и "Новая Охта" со станцией метро "Гражданский проспект".

В понедельник, 26 августа, по улицам Красногвардейского района начнет ездить новый автобус под номером 193, сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

Появившийся автобусный маршрут призван связать жилые комплексы "Цветной город" и "Новая Охта" со станцией метро "Гражданский проспект", а также социальными и торгово-развлекательными объектами.

Трасса автобуса начнется с остановки "Проспект Культуры". Он поедет до станции метро "Гражданский проспект" с остановками на Суздальском проспекте, улице Демьяна Бедного, Тимуровской улице, улице Ушинского и проспекте Просвещения. Далее автобус будет доезжать до конечной станции "Челябинская улица, 159" через улицу Руставели, Токсовсвкую улицу, Муринскую дорогу и Васнецовский проспект.

В целях безопасности при следовании в сторону ЖК "Цветной город" автобус будет делать заезд на Пискаревский проспект, пока не закончится проектирование и строительство светофорного поста на пересечении Муринской дороги и Пискаревского проспекта.

От "Проспекта Культуры" первый автобус будет отправляться ежедневно в 06:00, а последний – в 00:15. С "Челябинской улицы, 159" движение будет стартовать в 05:30 и заканчиваться в 00:20.

В будние дни по маршруту будут курсировать 9 автобусов, в выходные – 8.

Интервалы движения на маршруте составят 19-30 минут.

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Фото: пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс"