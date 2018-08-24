Пробный пассажирский поезд между Петербургом и Иматрой запустят в конце сентября

В качестве пассажиров выступят железнодорожники и чиновники из России и Финляндии.

В конце сентября из Петербурга в район Иматры в Финляндии запустят первый тестовый поезд. Об этом 22 августа сообщила телекомпания Yle.

Поезд отправится в финский город 28 сентября, однако точные сроки открытия направления для пассажиров пока неизвестны. Цель поездки - проверить железнодорожный маршрут.

Транспортное средство нового типа будет работать на дизельном топливе и на электричестве. На данный момент из Петербурга в Иматру ездят только грузовые составы.

Если пробный проезд будет успешен, поезд между городами могут запустить уже в ближайшее время. Ожидается, что стоимость билета будет приблизительно такой же, как и на автобус.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что беспилотные трамваи могут появиться в Петербурге.

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