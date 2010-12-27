Беспилотные трамваи могут появиться в Петербурге

Тиражирование транспортного средства запланировано на зиму.

В Петербурге могут появиться беспилотные трамваи. Проект разработчика "Cognitive Technologies", реализованный в Москве, могут осуществить и в Северной столице. Об этом рассказала президент компании Ольга Усова, сообщили "РИА Новости".

Тиражирование беспилотных трамваев в других городах России запланировано на зиму. Интерес к инновационному транспорту проявили в Петербурге и в Сибири. Такой трамвай является экологичным и более экономным, кроме того, это поможет избежать ситуаций, "когда четыре трамвая встали и не едут".

Первый беспилотный трамвай появился в начале 2019 года благодаря "Cognitive Technologies" и производителю транспортных средств "ПК Транспортные системы", его создали на базе модели "Витязь-М". Первое транспортное средство протестировали на маршруте №17 "Останкино-Медведково".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что трамвайные пути на Среднеохтинском будут закрыты до осени из-за раскопок.

Фото: alizar / habr.com