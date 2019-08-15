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Трамвайные пути на Среднеохтинском будут закрыты до осени из-за раскопок

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1 августа в Красногвардейском районе во время ремонта обнаружили артефакт.

Трамвайное движение на Среднеохтинском проспекте будет закрыто до 1 сентября. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Такая мера связана с проведением археологических раскопок на Среднеохтинском проспекте от Красногвардейской площади до Конторской улицы. На этом участке трамваи не будут ходить до 04:50 1 сентября. 

Напомним, во время капитального ремонта трамвайных путей в Красногвардейском районе были обнаружены фрагменты фундаментов зданий времен 17-го века. Объект является частью археологического наследия "Центральная часть города Ниена". 

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Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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