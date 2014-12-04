С 26 августа на Витебском проспекте ограничат проезд

Ограничения снимут 4 октября.

В Московском районе пройдут работы по ремонту дорог. В связи с этим с 26 августа будет ограничен проезд по Витебскому проспекту. Речь идет о путепроводе над улицей Типанова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения снимут 4 октября. Водителей попросили не нарушать скоростной режим и держать дистанцию между машинами.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в Горелово закроют проезд по нескольким улицам.

Фото: Pxhere