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С 26 августа на Витебском проспекте ограничат проезд
Сегодня, 15:24
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С 26 августа на Витебском проспекте ограничат проезд

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Ограничения снимут 4 октября.

В Московском районе пройдут работы по ремонту дорог. В связи с этим с 26 августа будет ограничен проезд по Витебскому проспекту. Речь идет о путепроводе над улицей Типанова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Ограничения снимут 4 октября. Водителей попросили не нарушать скоростной режим и держать дистанцию между машинами.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в Горелово закроют проезд по нескольким улицам.

Фото: Pxhere

Теги: витебский проспект, гати, ограничат проезд, путепровод над улицей типанова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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