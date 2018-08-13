С 25 по 30 марта в трех районах Петербурга ограничат движение

В Калининском районе 30 марта АО"НИК" начнут ремонтировать трамвайные пути, поэтому до 29 апреля движение транспорта на пересечении Светлановского проспекта и Тимуровской улицы ограничат.

В течение пяти дней, с 25 по 30 марта, в Невском, Петроградском и Калининском районах Петербурга ограничат. Об этом 23 марта рассказали в пресс-службе ГАТИ.

Так, движение ограниат на Дальневосточном проспекте от Воркутинской до Коллонтай в период с 25 по 27 марта ООО "БКН — проект" будет бурить скважины. В эти же дни и 15 апреля перекроют Малый проспект от Ораниенбаумской до Шамшевой в связи с прокладкой инженерных сетей.

В Калининском районе 30 марта АО"НИК" начнут ремонтировать трамвайные пути, поэтому до 29 апреля движение транспорта на пересечении Светлановского проспекта и Тимуровской улицы ограничат.

Ранее мы писали, что Движение в центре Петербурга ограничат из-за съёмок "Майора Грома". Новая часть фильма будет посвящена детству главного героя.

Фото: Piter.tv

