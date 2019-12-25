Движение в центре Петербурга ограничат из-за съёмок "Майора Грома"

Новая часть фильма будет посвящена детству главного героя.

29 марта в центре Петербурга ограничат движение транспорта из-за съемок художественного фильма "Майор Гром: Трудное детство". Об этом сообщила пресс-служба Дирекции по организации дорожного движения.

В этот день с 00:00 до 23:59 запрещено будет останавливаться на Миллионной улице от Суворовской площади до Мраморного переулка, на Суворовской площади вдоль дома №5 по Миллионной, 2.

Кроме того, участок Мраморного переулка от Миллионной к Дворцовой набережной сузят справа для проезда транспорта.

Режиссером проекта выступает Олег Трофим. Предыдущая часть, Майор Гром: Чумный Доктор", стала лидером по просмотрам в Netflix в июле 2021 года.

Фото: YouTube / Bubble Comics