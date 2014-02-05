С 25 по 29 сентября в центре Петербурга троллейбус № 17 изменит свой маршрут

Изменения связаны с праздниками, которые проведут около Казанского собора.

В Петербурге из-за проведения праздничных мероприятий, связанных с обретением мощей святого преподобного Сергия Радонежского, на Казанской улице изменится маршрут троллейбуса № 17. Об этом сообщили пресс-службе Комитета по транспорту.

Ограничения будут действовать с 25 по 29 сентября. Троллейбусы будут курсировать от остановки "Конногвардейский бульвар", далее по Почтамтскому переулку, улице Якубовича (обратно – Конногвардейскому бульвару, площади Труда, улице Якубовича, Конногвардейскому переулку, Конногвардейскому бульвару), Исаакиевской площади, Малой Морской улице, Гороховой улице, Загородному проспекту, Московскому проспекту, Благодатной улице, Новоизмайловскому проспекту, Краснопутиловской улице, Варшавской улице, улице Галстяна до конечной остановки "Улица Костюшко".

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Фото: Piter.tv