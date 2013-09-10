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Михаил Пиотровский будет руководить Эрмитажем еще три года
Сегодня, 11:02
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Михаил Пиотровский будет руководить Эрмитажем еще три года

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Глава музея руководит им с 1992 года.

Михаил Пиотровский будет занимать  пост генерального директора Эрмитажа еще три года. Глава правительства Михаил Мишустин уже подписал документ. 

Напомним, что Пиотровский руководит музеем с 1992 года. За свою работу он получил орден  "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней, ордена Александра Невского и ордена Дружбы. Кроме того, в 2003 году его наградили Президентской премией в области литературы и искусства. А 6 лет назад он получил Государственную премию РФ в области литературы и искусства.

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Фото: pixabay 

Теги: гендиректор эрмитажа, михаил мишустин, михаил пиотровский, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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