С 24 по 27 августа в Петербурге вводятся новые ограничения движения

Они связаны с ремонтными работами.

24, 26 и 27 августа в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения транспорта, сообщили в ГАТИ.

Так, с 24 августа по 1 сентября будет ограничено движение транспорта на шоссе Революции от проспекта Металлистов до Энергетиков. С 22:00 27 августа до 07:00 28 августа закроют движение по проспекту Металлистов.

На Тихорецком проспекте с 24 по 25 августа закроется движение по проспекту от улиц Академика Байкова к Северному проспекту и проспекту Культуры от проспекта Луначарского к Северному проспекту. На этот же срок перекроют перекрестки Тихорекого, Северного и Культуры проспектов.

Ремонт дорожного покрытия с 26 августа до 26 сентября ограничит движение транспорта по Двинской улице от Шотландской улицы до тоннеля, включая перекрестки. А до 23 сентября из-за прокладки инженерных сетей будет ограничено движение транспорта по Коломяжскому проспекту от Богатырского проспекта до улицы Генерала Хрулева.

Кроме того, с 27 по 30 августа введут ограничения транспорта по Дворцовому проезду от Адмиралтейского проезда до Адмиралтейского проспекта и по Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта.

Ранее Piter.TV сообщал, что мост через реку Лубья на КАД будут ремонтировать до сентября.

Фото: Piter.TV