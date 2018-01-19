Мост через реку Лубья на КАД будут ремонтировать до сентября

Из-за работ автомобилисты не смогут проехать по первой полосе.

В Петербурге до 1 сентября продлили ограничения движения на КАД в районе развязки на пересечении с Рябовским шоссе. Участок на мосту над рекой Лубья продолжат ремонтировать из-за увеличения объема бетонных работ. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-запад".

Ремонт начали 20 июля, а 14 августа закончили приводить в порядок вторую полосу. Теперь подрядчику предстоит завершить работы на полосе безопасности и первой полосе. Указанные полосы будут закрыты вплоть до осени.

На мосту через реку Лубья в круглосуточном режиме производятся работы по ликвидации дефектов дорожного покрытия с локальной заменой гидроизоляции и восстановлением защитного слоя бетона. Информация о введенных ограничениях движения выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий", – рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Напомним, что на участке установлены временные дорожные знаки, световая сигнализация и ограждения.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что набережную Лейтенанта Шмидта три раза перекроют из-за присяги курсантов.

Фото: Pixabay; пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-запад".