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Ремонт перекроет две полосы движения на вантовом мосту с 15 по 30 марта в Петербурге
Сегодня, 20:06
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Ремонт перекроет две полосы движения на вантовом мосту с 15 по 30 марта в Петербурге

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На третьей и четвертой полосах ограничат скорость движения до 50 км/ч.

На юго-востоке Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга пройдут ремонтные работы в период с 15 по 30 марта, которые перекроют две полосы движения. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 5 марта. 

На 57-м километре внешнего кольца КАД – на Большом Обуховском мосту – будут ремонтировать деформационный шов, в связи с чем перекроют первую и вторую полосы движения. На третьей и четвертой полосах ограничат скорость движения до 50 км/ч. 

Работы намерены проводить круглосуточно и в три смены. 

Ранее мы рассказывали о том, что с 7 марта закроется движение по Береговой улице.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: большой обуховский мост, ремонт кад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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