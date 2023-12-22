Ремонт перекроет две полосы движения на вантовом мосту с 15 по 30 марта в Петербурге

На третьей и четвертой полосах ограничат скорость движения до 50 км/ч.

На юго-востоке Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга пройдут ремонтные работы в период с 15 по 30 марта, которые перекроют две полосы движения. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 5 марта.

На 57-м километре внешнего кольца КАД – на Большом Обуховском мосту – будут ремонтировать деформационный шов, в связи с чем перекроют первую и вторую полосы движения. На третьей и четвертой полосах ограничат скорость движения до 50 км/ч.

Работы намерены проводить круглосуточно и в три смены.

Ранее мы рассказывали о том, что с 7 марта закроется движение по Береговой улице.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"