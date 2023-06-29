Фура частично перекрыла КАД на Большом Обуховском мосту

Водитель грузовика столкнулся с барьерным ограждением, после чего кабина автомобиля опрокинулась.

На Большом Обуховском мосту в составе КАД в связи с ДТП перекрыто две полосы внешнего кольца. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В 03:30 29 июня на 56-м км внешнего кольца КАД Санкт-Петербурга (А-118) произошла авария. Водитель грузовика столкнулся с барьерным ограждением, после чего кабина автомобиля опрокинулась.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

По данным на 05:20, перекрыты 3 и 4 полосы внешнего кольца КАД. Движение осуществляется по первой и второй полосам. На месте образовался затор. В результате ДТП пострадал один человек (водитель грузового автомобиля).

Возможны кратковременные полные перекрытия движения по внешнему кольцу КАД для эвакуации повреждённого автомобиля.

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |

По данным "Яндекс.Карт", пробка на внешнем кольце, где произошло ДТП, составляет около 5,5 километра (от Софийской улицы). На внутреннем, где часто по утрам заторы даже без ДТП, – около 5 километров (от Мурманского шоссе).

Ранее в ДТП на КАД пострадала 10-летняя пассажирка Citroen.

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Видео: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"