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В ДТП на КАД пострадала 10-летняя пассажирка Citroen
Сегодня, 9:19
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В ДТП на КАД пострадала 10-летняя пассажирка Citroen

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Ребёнок находился в состоянии средней степени тяжести.

Во вторник, 27 июня, на 79-ом км внутреннего кольца КАД произошла авария, в результате которой пострадала несовершеннолетняя. Об этом стало известно Piter.TV.

Как было установлено, 36-летняя женщина за рулём Citroen не соблюла дистанцию и совершила столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении Nissan Х-TRAIL под управлением 50-летней петербурженки.

В результате аварии была госпитализирована 10-летняяя девочка, которая находилась на заднем пассажирском сидении Citroen, пристегнутая ремнем безопасности без детского удерживающего кресла. Ребёнок находился в состоянии средней степени тяжести.

 Ранее мы сообщили о том, что на перекрестке Гражданского и Науки трамвай столкнулся с иномаркой.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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