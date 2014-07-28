В ДТП на КАД пострадала 10-летняя пассажирка Citroen

Ребёнок находился в состоянии средней степени тяжести.

Во вторник, 27 июня, на 79-ом км внутреннего кольца КАД произошла авария, в результате которой пострадала несовершеннолетняя. Об этом стало известно Piter.TV.

Как было установлено, 36-летняя женщина за рулём Citroen не соблюла дистанцию и совершила столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении Nissan Х-TRAIL под управлением 50-летней петербурженки.

В результате аварии была госпитализирована 10-летняяя девочка, которая находилась на заднем пассажирском сидении Citroen, пристегнутая ремнем безопасности без детского удерживающего кресла. Ребёнок находился в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что на перекрестке Гражданского и Науки трамвай столкнулся с иномаркой.

Фото: Piter.TV