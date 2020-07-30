На перекрестке Гражданского и Науки трамвай столкнулся с иномаркой

В Калининском районе Петербурга днем произошло ДТП с участием иномарки и трамвая. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

Днем во вторник, 27 июня, в Калининском районе произошло ДТП, из-за которого на севере города встали трамваи. Один из них врезался в иномарку. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети ВКонтакте.

Инцидент случился на перекрестке Гражданского проспекта и проспекта Науки. Трамвай врезался в автомобиль марки Skoda. Из-за этого на трамвайных путях образовалась пробка. О наличии пострадавших в публикации не сказано.

Как отмечают комментаторы, в ситуации нет ничего необычного – очередной автомобиль отказался под трамваем.

"Скучно, девушки…", – написал один из них.

Ранее сообщалось, что в Кингисеппе неизвестный насильно посадил в автомобиль женщину, которая попросила закурить.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Владимир Александрович)