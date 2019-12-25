В Кингисеппе неизвестный насильно посадил в автомобиль женщину, которая попросила закурить

Заехав в лесополосу, неизвестный вывел из салона женщину и повёл в лес. Однако, когда увидел подбегающего знакомого женщины, он сел в Chevrolet и скрылся.

В Кингисеппе неизвестные попытались похитить женщину и увезти её в лес. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился 33-летний мужчина. По его словам, в Кингисеппе у магазина "Продукты", расположенного у дома 33 по улице Объезжая, неизвестный насильно посадил его 37-летнюю знакомую в Chevrolet и поехал в сторону лесного массива. Перед этим женщина подошла к водителю и попросила прикурить. В этот момент неизвестный мужчина насильно посадил её на заднее пассажирское сидение и поехал в сторону лесного массива (на переднем пассажирском сидении находился ещё один мужчина). Заехав в лесополосу, неизвестный вывел из салона женщину и повёл в лес. Однако, когда увидел подбегающего знакомого женщины, он сел в Chevrolet и скрылся.

Примет неизвестных мужчин пострадавшая не запомнила. Проводится проверка.

В мае в Петербурге задержали настоятеля церкви за попытку похищения человека.

Фото: Piter.tv