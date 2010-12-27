Набережную Лейтенанта Шмидта три раза перекроют из-за присяги курсантов

Дорога от 10-11 линий до 12-13 линий будет недоступна 16, 28 и 31 августа с 9:00 до 12:00.

В понедельник, среду и субботу, 16, 28 и 31 августа, в Петербурге перекроют участок набережной Лейтенанта Шмидта. Это связано с генеральной репетицией и торжественной присягой курсантов Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова. Об этом сообщил пресс-центр городской администрации.

Движение автомобилей будет прекращено на Васильевском острове от 10-11 линий до 12-13 линий. Во все три дня дорога будет недоступна с 9:00 до 12:00.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что мужчину госпитализировали после пожара на кухне в Колпино.

Фото: Википедия