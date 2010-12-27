Мужчину госпитализировали после пожара на кухне в Колпино

Утром 22 августа в одной из квартир на улице Красных Партизан произошел пожар.

Утром 22 августа сотрудники МЧС потушили пожар в квартире в Колпино, есть пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре по адресу улица Красных Партизан, 14 поступило в 10:04. На четвертом этаже в трехкомнатной квартире загорелась кухня на площади 5 квадратных метров. В 10:31 сотрудники МЧС ликвидировали огонь. В помещении находился мужчина 1997 года рождения, при помощи автолестницы его удалось спасти. Пострадавшего доставили в НИИ им. Джанелидзе с отравлением угарным газом.

В тушении приняли участие 11 человек личного состава МЧС и 3 единицы техники.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что по факту пожара на теплоходе "Петр Чайковский" завели уголовное дело.

Фото: vk.com/spb_today