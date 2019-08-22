По факту пожара на теплоходе "Петр Чайковский" завели уголовное дело

По предварительным данным, нарушение правил эксплуатации теплохода привело к смерти члена экипажа.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту пожара на теплоходе "Пётр Чайковский". Инцидент произошел утром 22 августа, один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, около 5:30 22 августа 2019 на теплоходе произошло возгорание в каюте механика. Транспортное средство было пришвартовано на Октябрьской набережной. Один из членов экипажа 1994 года рождения получил повреждения в результате ЧП и скончался по дороге в медицинское учреждение. Всего на теплоходе находилось более 300 людей, они были эвакуированы.

Уголовное дело завели по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.263 УК РФ "Нарушение правил эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, чтобы установить все обстоятельства, причины и условия произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции петербурженки.

Видео: Северо-Западное следственного управление на транспорте СК России

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу