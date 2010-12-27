Крайне тяжелое. Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции петербурженки

Руку 12-летней девочки затянуло в насосную трубу бассейна.

В среду, 21 августа, в Смольном состоялся консилиум, в ходе которого обсудили дальнейшее лечение 12-летней петербурженки, пострадавшей во время отдыха в Турции. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

На прямую линию с ведущими врачами-неврологами Северной столицы вышел детский врач-реаниматолог госпиталя университета Памуккале в городе Денизли Гюрбюз Акчай. Он рассказал, что девочка уже третий день находится в реанимации. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Рука юной петербурженки застряла в насосной трубе бассейна. Выбраться сама она не смогла. На помощь пришел сначала отец, а затем другие отдыхающие. Когда девочку вытащили из воды, она уже не дышала. Ей была оказана экстренная медицинская помощь, а спустя шесть часов пострадавшую перевезли из города Бодрум в реанимационное отделение госпиталя университета Памуккале.

Как оказалось, девочка провела под водой не две минуты, как писали ранее, а как минимум пять. У нее повреждена рука, мозг, сердце, легкие и печень. Пациентка находится в коме и дышит при помощи искусственной вентиляции легких. В настоящий момент провести МРТ, чтобы узнать о состоянии мозга, не представляется возможным.

По итогам пресс-конференции медики решили не перевозить ребенка в Россию. Решается вопрос о вылете российских врачей в Турцию для оказания дополнительной помощи. Сейчас с девочкой находятся родители. Бабушке и дедушке, которые живут в Петербурге, оказывается психологическая помощь.

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Фото: gov.spb.ru