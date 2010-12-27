С 27 августа в Петербурге вступают в силу новые ограничения в движении

Для автомобилистов будут недоступны несколько улиц в центре города.

В ближайшие дни в центре Петербурга будут действовать новые ограничения в движении транспорта. Некоторые из них уже вступили в силу 24 августа, ввод других ожидается 26 и 27 августа. Об этом пишет пресс-служба ГАТИ.

Так, с 24 августа по 1 сентября из-за ремонта на шоссе Революции будет ограничено движение транспорта от проспекта Металлистов до Энергетиков. С 22:00 27 августа до 7 утра 28 августа закроют движение по проспекту Металлистов.

С 27 по 30 августа ограничат движение по Дворцовому проезду от Адмиралтейского проезда до Адмиралтейского проспекта, а также по Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта.

Кроме того, с 26 по 29 августа в период с 01:10 до 5 утра будет закрыто движение по Невскому проспекту в направлении от Адмиралтейского проспекта к Малой Морской улице. Объехать участок можно будет по Адмиралтейскому проспекту, Исаакиевской площади и Большой Морской улице.

Ранее мы писали, что с 26 августа в Красногвардейском районе откроется новый автобусный маршрут.

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