С 24 марта Ленинградский зоопарк сменит режим работы

Сотрудники зверинца напомнили, что продажа билетов в кассах заканчивается в 17:00.

В Ленинградском зоопарке сменили режим работы. Парк будет работать с 10:00 до 18:00 ежедневно с 24 марта. Об этом сообщили в официальном паблике во "Вконтакте".

Сотрудники зверинца напомнили, что продажа билетов в кассах заканчивается в 17:00. Круг катания будет работать ежедневно во время школьных каникул с 11:30 до 17:30. Перерыв с 15:00 до 15:45.

Куда сходить с ребенком на весенних каникулах? Подборка из 10 событий от Piter TV. Петербургские школьники с 24 марта по 3 апреля уйдут на весенние каникулы. В отличие от зимних и осенних дети свободно смогут посещать общественные места, а для взрослых не потребуется QR-код. Рассказываем, как можно провести досуг с пользой в ближайшую неделю.

Фото: Вконтакте / Ленинградский зоопарк

