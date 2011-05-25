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С 24 марта Ленинградский зоопарк сменит режим работы
Сегодня, 21:48
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С 24 марта Ленинградский зоопарк сменит режим работы

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Сотрудники зверинца напомнили, что продажа билетов в кассах заканчивается в 17:00.

В Ленинградском зоопарке сменили режим работы. Парк будет работать с 10:00 до 18:00 ежедневно с 24 марта. Об этом сообщили в официальном паблике во "Вконтакте".

Сотрудники зверинца напомнили, что продажа билетов в кассах заканчивается в 17:00. Круг катания будет работать ежедневно во время школьных каникул с 11:30 до 17:30. Перерыв с 15:00 до 15:45.

Куда сходить с ребенком на весенних каникулах? Подборка из 10 событий от Piter TV. Петербургские школьники с 24 марта по 3 апреля уйдут на весенние каникулы. В отличие от зимних и осенних дети свободно смогут посещать общественные места, а для взрослых не потребуется QR-код. Рассказываем, как можно провести досуг с пользой в ближайшую неделю.

Фото: Вконтакте / Ленинградский зоопарк
 

Теги: зоопарк, режим работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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