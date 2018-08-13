Куда сходить с ребенком на весенних каникулах? Подборка из 10 событий от Piter TV

Петербургские школьники с 24 марта по 3 апреля уйдут на весенние каникулы. В отличие от зимних и осенних дети свободно смогут посещать общественные места, а для взрослых не потребуется QR-код. Рассказываем, как можно провести досуг с пользой в ближайшую неделю.

1. "Музейная продленка" в Этнографическом музее (5+)

Музей подготовил для учеников младших классов экскурсии и мастер-классы в период школьных каникул. Дети отправятся в путешествие по России и другим странам: побывают в жарких степях Средней Азии, холодной и снежной Арктике с северным сиянием. Школьники узнают о жизни поморов – рыболовов и зверобоев с берегов Белого моря, познакомятся с историей мореходов и ремесленников. Сказка Александра Пушкина "О рыбаке и рыбке" визуализируется и предметы и образы из произведения обретут реальные черты.

Татьяна Рузанова и Юлия Чайка проведут мастер-классы по декорированию сумки-шоппера и по созданию картины в технике шерстяной акварели. Оба мероприятия длятся один час.

Где: Этнографический музей, Инженерная улица, 4/1

Когда: с 24 марта по 3 апреля

Сколько: от 150 рублей

Фото: Российский Этнографический музей

2. Мастер-класс "ЧетыреАчетыре" (5+)

Мастер-класс по сторителлингу для учеников младших школьников. Интригующее описание от организаторов: "Все дети обожают выдумывать и рассказывать истории, а листок бумаги – чрезвычайно интересная вещь. Все знают, как сделать из него самолетик или кулечек для вкусностей. А мы научим вас превращать обычный лист бумаги…"

Где: Театр Karlsson Haus на Ломоносова, 14

Когда: 27 марта в 17:00-18:10

Сколько: от 300 рублей

3. Показ аниме Хаяо Миадзиаки (6+)

В петербургских кинотеатрах покажут полнометражный аниме-фильм в жанре фентэзи известного мультипликатора Хаяо Миадзиаки "Мой сосед Тоторо". Он вышел на экраны в 1988 году.

В центре сюжета находятся сёстры Сацуки и Мэй, которые переезжают вместе с папой в деревенский дом. Вскоре девочки узнают, что рядом с ними живут лесные духи во главе с повелителем Тоторо. Он становится другом сестр и помогает им в повседневных приключениях.

Когда: с 24 марта по 31 марта

Продолжительность: 1 час 29 минут

Фото: kinopoisk.ru

4. Семейная встреча в библиотеке Маяковского (6+)

Родители и их дети попробуют под руководством педагога создать несколько театральных этюдов и миниатюр в разных форматах — театре теней, музыкальном, кукольном и других. Мини-спектакли поставят по книгам современных авторов. Мероприятие проведут в преддверии Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта.

Встречу проведёт педагог актёрского мастерства и режиссёр Наталья Карпинская. Для участия требуется регистрация.

Где: Центральная городская библиотека им. В. В. Маяковского на наб. р. Фонтанки, 44, 1 этаж, Медиахолл

Когда: 26 марта в 17:00

Сколько: Бесплатно

5. Концерт музыки из Гарри Поттера (6+)

Эстонская евангелическо-лютеранская кирха наполнится музыкой, знакомой многим с детства. Камерный оркестр "Ауэр" исполнит произведения из фильмов по книгам Джоан Роулинг. Концерт будет сопровождаться визуальным шоу из иллюстраций, созданных из песка в режиме реального времени.

Частью оркестра являются органистка Мария Любецкая и контрабандист Григорий Воскобойник.

Где: Концертный зал "Яани Кирик" на ул. Декабристов, д. 54, л. А (ст. м. Нарвская, Приморская, Сенная Площадь).

Когда: 30 марта в 20:00

Сколько: от 1100 до 1500 рублей

6. Квест "Путь к мечте" (8+) и программа "Живая планета"

Ленинградский зоопарк приглашает ребят на интерактивную программу "Как я стал путешественником". Квест будет проходить по Океанириуму. "Нам предстоит немало испытаний: решение морских задач, изучение звездного неба, а также поиск путей воплощения своей заветной мечты", — рассказали в зоопарке.

Где: Ленинградский зоопарк в Александровском парке, 1

Когда: 24 и 25 марта, а также с 28 марта по 1 апреля в 12:00

Стоимость: требуется входной билет и предварительная запись по телефону 232-31-45

Зоопарк подготовил еще одно мероприятие для детей — познавательную программу "Живая планета". Сотрудники учреждения подготовят юных спасателей дикой природы. Дети узнают, какие животные могут пострадать от огня, и как им могут помочь в Обществе добровольных лесных пожарных. Программа включает в себя знакомство с правилами безопасности, мутильмедийные викторины, интерактивные зоологические игры и индивидуальный маршрутный квест "По следам огня".

Когда: с 24 марта по 3 апреля с 12:00 до 16:00

Фото: Ленинградский зоопарк



7. Выставка-спектакль "Сны по Шекспиру" (10+)

Гостей ждут вольные трактовки образов и сюжета пьесы Шекспира "Сон в летнюю ночь", а ещё — знакомство с жизнью и творчеством английского писателя, особенностями театра его эпох. Театральный музей смог соединить формат спектакля и выставки с мультимедийными объектами. Посетители смогут пообщаться с виртуальным поэтом, послушать его монологи, а также самому выбрать развязку сюжета для своего персонажа.

Где: Театральный музей на ул. Зодчего Росси, 2А

Когда: 25.12.21 – 10.04.22, пн., чт–вс. 11:00–19:00, ср. 13:00–21:00.

Сколько: от 200 рублей

8. Игровая программа "СЛА(О)ВНАЯ ИСТОРИЯ" (11-13 лет)

Участникам познавательной игры предлагают распутать дело об исчезнувших словах. Детям представят дневник юноши, который когда-то жил рядом с музеем "Разночинный Петербург". В нем можно встретить массу незнакомых слов, которые на самом деле раньше часто встречались на улицах нашего города.

Интересно будет разобраться и в том, кто же автор старинного дневника! А после занятия самим написать сла(о)вную историю: оставить запись в музейной книге отзывов или в личном дневнике, как делал наш герой.

Отметим, что игра пройдет в рамках фестиваля "Детские дни". Его участниками стали 42 организации в Петербурге и Ленобласти. Они подготовили разные программы для детей, но с общей темой — слово. Фестиваль проходит в Кунсткамере, Музее-квартире Блока, Зоологическом музее и других.

Где: Музей "Разночинный Петербург" на Большой Казачий пер., 7

Когда: 24, 25, 26, 29, 30 марта, 1, 2 апреля в 12:00 и 14:00.

Сколько: 250 руб. Нужна предварительная запись по телефону 407-52-20.

9. Мастер-класс "Герои Чехова в комиксах" (12+)

Дети вместе с куратором Центра Манги Юлией Тарасюк создадут фрагменты из произведений Антона Чехова в виде комиксов, а также попробуют визуализировать персонажей его рассказов.

Юлия Тарасюк — исследователь сёдзё и дзёсэй манги (манги для девочек и женщин), участник конференции "Manga around the world" в Киотском университете (Япония, 2016).

Где: Центр манги и комиксов на базе Центральной районной библиотеки им. А. П. Чехова на ул. Турку, д. 11, к. 1

Когда: 25 марта в 19:00

Сколько: Бесплатно. Требуется регистрация.

Фото: Центр манги и комиксов



10. Фестиваль Виртуальной Реальности и технологий KOD

Фестиваль представляет широкую программу с погружением в виртуальный мир. Участники смогут прогуляться по краю небоскреба, побывать в различных точках мира, погонять на кораблях викингов, полетать на воздушном шаре, и все это — не выходя из комнаты. Кроме того, там проходит выставка электромобилей от компаний Nissan, BMW и Tesla.

Где: Дворец Культуры имени С. М. Кирова на Большом проспекте Васильевского острова, 83

Когда: 06.03.22 – 03.04.22 с 11:00 по 21:00

Сколько: Единый билет (взрослый, детский, студенты, пенсионеры) – 490 руб.

Повторное посещение при сохранении купленного билета – 390 руб.

Информацию собирал Никита Агапов для Piter.tv

Фото: Яани Кирик