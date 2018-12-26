Закрывается движение транспорта по Дерптскому переулку с 24 июня

Речь идет об участке от Рижского проспекта до Курляндской улицы.

В Адмиралтейском районе продолжаются работы по реконструкции инженерных сетей. В связи с этим закроется движение транспорта по Дерптскому переулку. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке от Рижского проспекта до Курляндской улицы. Проезд закроют 24 июня. Движение откроют 26 июня.

Объезд: Рижский проспект, улица Циолковского, Курляндская улица. Пресс-служба ГАТИ

С 24 июня по 25 июля в связи с проведением работ по размещению временных конструкций ограничивается движение по улице Декабристов. Проезд ограничат от Лермонтовского проспекта до набережной Крюкова канала, переулку Матвеева у пересечения с улицей Декабристов, Минским переулком.

Объезд: набережная Крюкова канала - набережная реки Мойки. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что ремонт дороги станет причиной ограничения движения по Чкаловскому проспекту.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ