Ремонт дороги станет причиной ограничения движения по Чкаловскому проспекту

Речь идет об участке от улицы Красного Курсанта до набережной реки Карповки.

В Петроградском районе пройдут работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим ограничивается движение по Чкаловскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке от улицы Красного Курсанта до набережной реки Карповки. Ограничения введут 22 июня, а снимут 3 июля.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 22 июня будет закрыто движение по 8-й Советской улице.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ