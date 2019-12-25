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Ремонт дороги станет причиной ограничения движения по Чкаловскому проспекту
Сегодня, 12:37
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Ремонт дороги станет причиной ограничения движения по Чкаловскому проспекту

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Речь идет об участке от улицы Красного Курсанта до набережной реки Карповки.

В Петроградском районе пройдут работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим ограничивается движение по Чкаловскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Речь идет об участке от улицы Красного Курсанта до набережной реки Карповки. Ограничения введут 22 июня, а снимут 3 июля. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 22 июня будет закрыто движение по 8-й Советской улице.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, транспорт, чкаловский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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