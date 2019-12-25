С 22 июня будет закрыто движение по 8-й Советской улице

Речь идет об участке от Кирилловской улицы до Новгородской улицы.

В Центральном районе идут работы по строительству газопровода. В связи с этим закроется движение по 8-й Советской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке от Кирилловской улицы до Новгородской улицы. Проезд будет перекрыт и по Старорусской улице от Новгородской до тупика. Движение закроют 22 июня, а откроют 19 августа.

Объезд: Старорусская улица - Кирилловская улица - 10-я Советская улица - Новгородская улица. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что из-за ремонта теплосети ограничат на два дня движение по Комендантскому проспекту.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ