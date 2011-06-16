Из-за ремонта теплосети ограничат на два дня движение по Комендантскому проспекту

Ограничения будут действовать с 22 июня (00:00) по 24 июня (06:00).

В Приморском районе пройдут работы по реконструкции тепловой сети. В связи с этим ограничат движение транспорта по Комендантскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения будут действовать с 22 июня (00:00) по 24 июня (06:00). Речь идет об участке у пересечения с Шуваловским проспектом.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что закрывается движение транспорта по проспекту Металлистов.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ