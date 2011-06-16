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Из-за ремонта теплосети ограничат на два дня движение по Комендантскому проспекту
Сегодня, 11:25
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Из-за ремонта теплосети ограничат на два дня движение по Комендантскому проспекту

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Ограничения будут действовать с  22 июня (00:00) по 24 июня (06:00).

В Приморском районе пройдут работы по реконструкции тепловой сети. В связи с этим ограничат движение транспорта по Комендантскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Ограничения будут действовать с  22 июня (00:00) по 24 июня (06:00). Речь идет об участке у пересечения с Шуваловским проспектом.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что закрывается движение транспорта по проспекту Металлистов.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ

 

Теги: гати, комендантский проспект, ограничат движение, ремонт теплосети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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