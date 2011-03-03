Речь идет об участке от Лабораторной улицы до Замшиной улицы.

В Калининском районе продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим закрывается движение транспорта по проспекту Металлистов. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Проезд перекроют 22 и 23 июня. Речь идет об участке от Лабораторной улицы до Замшиной улицы.

Объезд: Пискаревский проспект, Полюстровский проспект, Замшина улица, проспект Маршала Блюхера, Лабораторная улица, Кондратьевский проспект, ул. Васенко. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в Купчино ограничат движение на перекрестке Балканской и Ярослава Гашека.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ