С 23 декабря начнет ходить новая "Ласточка" между Великим Новгородом и Петербургом

Ускоренный поезд будет ходить по выходным и праздничным дням.

С 23 декабря между Петербургом и Великим Новгородом будет курсировать новая "Ласточка". Об этом сообщил в своем tg-канале губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Время в пути составит чуть больше двух часов. Ходить ускоренный поезд будет по выходным и праздничным дням. Из Северной столицы "Ласточка" отправляется в 6:55, из Великого Новгорода — в 16:00.

Теперь на билетах будут указаны конкретные места пассажиров, чтобы между людьми не было споров.

Теперь за два часа можно будет оказаться в центре Питера. Сокращение времени в пути однозначно повысит и турпоток к нам в город. Андрей Никитин, губернатор Новгородской области

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Фото: ОЖД